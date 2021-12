Señor director:

Fue el 23 de diciembre de 1972. Ese día fueron rescatados los sobrevivientes de la tragedia aérea en la cordillera de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya partió del Aeropuerto de Carrasco el 12 de octubre del 72 con los integrantes del equipo de rugby Old Christians Club de Montevideo acompañados por familiares y amigos. Tenían programado jugar un partido contra el equipo inglés Old Boys Club en Santiago de Chile, pero un frente de tormenta sobre la cordillera los obligó a detenerse durante la noche en Mendoza. En la mañana siguiente las condiciones sobre los Andes no habían mejorado. Al cruzar la cordillera, el teniente coronel Dante Lagurara, copiloto de la aeronave, creyó erróneamente que habían llegado a Curicó, Chile, a pesar de que las lecturas de los instrumentos indicaban lo contrario. Mientras las nubes impedían la confirmación visual de la ubicación, la aeronave comenzó a descender abruptamente, chocando contra una montaña y perdiendo ambas alas y la cola. El resto del fuselaje se deslizó más de 700 metros, tal como lo contó Fernando Parrado. Los sobrevivientes quedaron atrapados en las montañas nevadas a casi 4 mil metros de altura, sin comida suficiente, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas de 30 grados bajo cero. Cuatro aviones de Chile buscaron sin suerte. Al día siguiente, aviones de Argentina y Uruguay se sumaron a la búsqueda. Ante la escasa comida, nula vegetación y ausencia de animales para cazar, recurrieron a la antropofagia para no morir. Dos de los sobrevivientes lograron cruzar a pie la cadena montañosa de los Andes. Luego de 10 días, se toparon con el arriero Sergio Catalán, quien buscó ayuda de inmediato y regresó con un grupo de rescate. El 23 de diciembre de 1972, luego de 73 días, fueron rescatados los 16 sobrevivientes de la tragedia aérea de los Andes.

Olivia Sampietri

