De un tiempo a esta parte se está presentando un problema de difícil resolución, ya que nuestro reclamo no tiene cabida en donde lo planteamos y desconocemos a quién dirigirnos. Hablo en nombre de mucha gente que con gran esfuerzo ha comprado una parcela en algunos de los loteos privados que se están ofreciendo en distintas partes del Gran San Juan y que todavía no podemos construir nada en ellos. El problema al que hago referencia consiste en que hay personas inescrupulosas que se encargan de realizar tareas de limpieza en domicilios particulares y luego concurren hacia algunos de esos loteos para arrojar la basura y escombros recolectados. La policía no puede intervenir por el carácter privado de los loteos, entonces no tenemos otra alternativa que contratar una vigilancia privada lo cual es un despropósito por el precio y la tarea que deben desempeñar. Pido que alguien tome cartas en el asunto y nos ayude a solucionar este problema que se está dando en varios puntos de la provincia.



