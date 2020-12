Señor director:



Son muchas las veces que cualquier ciudadano puede observar la falta de respeto a las leyes de tránsito por parte de los conductores de cualquier tipo de vehículo. Claro que eso no debiera ocurrir, si es que queremos tener una sociedad más ordenada y obviamente, que respeta la convivencia social. Pero, lo más lamentable es que muchos policías no respetan las leyes viales. No se colocan chaleco refractario, algunos se ven en motos sin patentes, otros tienen sus rodados con falta de elementos como luces, espejos y demás accesorios importantes para una correcta circulación por las calles. Sorprende que la superioridad no vea lo que todos los ciudadanos vemos. Entonces, y como sucede en estos últimos meses, observamos que las leyes son para que las cumpla un sector de la población, mientras otros parecen ser impunes. Es necesario que las leyes sean sancionadas de forma pareja para todos y no hayan privilegios que fomenten más divisiones entre los argentinos.

Roberto Sánchez González

