Señor director:



Me causa mucho fastidio e impotencia observar cómo los ciclistas que utilizan sus rodados para trabajar o hacer algún trámite en determinados lugares de la ciudad no respetan los semáforos. Creen que porque van en un vehículo menor no tienen la misma obligación que el resto de los automotores de detenerse ante una luz roja. Exponen su vida innecesariamente, pudiendo ocasionar numerosos problemas a conductores que transitan respetando las normas de tránsito. Es evidente que nadie controla esta transgresión que es muy común y que debería ser sancionada con abultadas multas para desalentar una costumbre que, en la medida que hay más rodados circulando, va creciendo en desmedro de la seguridad vial.



Jorge Eduardo Leiva

DNI 13.028.991