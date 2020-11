Señor director:



Toda persona, ya sea de manera individual como colectiva, debe tener respeto hacia el prójimo. Ese valor moral es de vital importancia cuando se trata del aspecto sanitario. En ese sentido, la pandemia por el Covid-19 nos trae una lección: la obligación de respetarnos entre nosotros, los seres humanos, fauna y flora como también a todo el medio ambiente. Pero, no sólo se trata de esta maligna enfermedad, sino también de cuidar el hábitat en el cual vivimos. En este aspecto me refiero a cuidar los cauces de agua, ya sean ríos, canales como acequias de nuestra provincia. Porque sabemos que esa agua bendita sirve en todo sentido para el hombre, para darle de beber a las plantas en nuestros campos y animales para poder alimentarnos. Sin embargo, vemos que algunas personas no comprenden el sentido de la vida y arrojan cualquier tipo de residuos a canales como acequias, confundiendo un cauce de agua por un recipiente de basura. Por tal motivo, se hace necesario que se acentúen las campañas del cuidado del agua como también que las sanciones más duras para quienes contaminen el agua.

Eusebio Almería

