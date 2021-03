Señor director:



Estamos transitando una semana de las más especiales del año. Viernes Santo y Domingo de Pascuas están entre los más sentidos en la espiritualidad y tradiciones del mundo cristiano. Sin embargo, en los últimos años, estas conmemoraciones, el comportamiento de los argentinos en general y los sanjuaninos en particular no ha sido el mejor. Con la excusa de fomentar el turismo, se vio gente alcoholizada, desmanes, fiestas de todo tipo en pleno Viernes Santo en el que se recuerda la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Creo que en la profunda crisis de valores en la que estamos en nuestra sociedad, es válido poder tomarnos estos días para reflexionar sobre valores morales que sirvan para guiar nuestras vidas. No todo es fiesta cuando es feriado. En estos días se recuerdan momentos de los más sagrados de la humanidad. Deberíamos recapacitar y respetar más.

Maricarmen Castilla

