Señor director:

Me siento satisfecha por la restauración de la Plaza 25 de Mayo, nuestro principal paseo público de la provincia. Este ejemplo debe multiplicarse en las demás plazas de la Capital y departamentos aledaños. Por ejemplo, la plaza de Trinidad, donde hay árboles demasiado altos y peligrosos ante vientos zonda. Creo que deberían colocarse especies de árboles con más follaje y que no sean alergénicos como los que hay. También la plaza de Desamparados, cuyo monumento a Salvador María del Carril (ex gobernador de San Juan) está bandalizado y también le hacen falta más plantas, flores y la erradicación de árboles altamente peligrosos por su tamaño y alergénicos. Ojalá esto pudiera concretarse para disfrutar más de nuestros paseos públicos.

Lucila Goldín

DNI 9.761.946