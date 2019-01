Señor director:



Por estos días hacer el trámite de la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) para los vehículos es todo un problema. Al advertir que había vencido la vigencia resolví trasladarme a la ciudad de San Juan donde hay varios talleres habilitados para ese objetivo. Aclaro que resido en la zona rural del departamento 25 de Mayo, por lo que ir hasta San Juan me implica un gasto económico y de tiempo que luego me cuesta recuperar. Así que por sugerencia de un amigo fui hasta un taller que está en las afueras de la ciudad, en la Calle 5 y Acceso Sur, pero me llevé la desagradable sorpresa de que no me pudieron atender por la gran cantidad de vehículos que aguardaban la revisión. Al día siguiente lo intenté nuevamente en un taller céntrico en la zona de Trinidad. Al llegar muy temprano en la mañana me entero que se dan turnos a través de internet, pero que si les queda tiempo atienden por orden de llegada. Afortunadamente quedó un espacio y pude concretar el trámite. Ahora, hay dos cosas que me pregunto. ¿Por qué no se han dispuesto talleres en departamentos periféricos como Caucete, 9 de Julio o Albardón? ¿Por otra parte, por qué cada taller tiene su modalidad para la revisión y no existe un criterio único con un sistema único sobre la forma de hacer la revisión? Espero que en algún momento se contemplen estos dos aspectos.