Roberto Joaquín Sánchez Oritjam, falleció el 25 de marzo de 2018. Fue un vendedor ambulante sanjuanino que marcó con su figura, la presencia, la sencillez, con educación y gran carisma. Por sus venas corría un torrente de sangre de vida, salud, alegría y fe. Fue una gran persona que pasó y marcó a todo aquel que tuvo la suerte de conocerlo un poco o mucho. Su carácter amable, espontáneo y respetuoso lo marcaba en todo momento. Siempre encomendado a Dios y la Virgen al levantarse e irse a dormir. Agradecido de las personas que le compraban y de las que no, también. Siempre decía "yo vivo de la gente que me compra y me mima''. Atrapaba con sus frases graciosas a niños, adolescentes, adultos y ancianos. Su estudio fue sólo la educación primaria. Con esto se desenvolvía en todas sus ventas. Tenía una memoria increíble. Lo que leía lo memorizaba de forma instantánea, como diarios, revistas, libros y los leía de principio a fin. Sabía cantar en inglés canciones de Elvys Presley, sin nunca haber estudiado el idioma y no quiso que se diera a conocer. Su escuela fue la calle.



Criado en una modesta familia, su mamá era ama de casa, su padre fue peluquero y un hermano que perdió siendo muy joven. Sus padres le inculcaron valores. Dedicó su vida a su esposa y dos hijas, además de ser un hijo ejemplar.



Sus últimas palabras fueron: ¡Dios me está esperando con los brazos abiertos!





