Señor director:



La temporada de vacaciones es propicia para los delincuentes. A menudo, leyendo las noticias en DIARIO DE CUYO, nos informamos de viviendas que fueron robadas, negocios y escuelas desvalijadas. Creo que esta situación se debería tomar muy enserio por las autoridades correspondientes.



Me refiero a que San Juan no es una ciudad grande como para no atrapar a los delincuentes. No es una ciudad grande como para diagramar un perfecto esquema de seguridad con el objetivo de prevenir y en caso de actuar, hacerlo con total éxito en los distintos barrios de Capital y Gran San Juan, que es donde más concentración de habitantes hay.



No es mi intención criticar a la Policía como institución, ni a muchos de sus miembros por la forma de actuar. Es necesario que las autoridades superiores de la provincia sean más estrictas al momento de exigir mayor prevención y seguridad. Son muchos los robos que se producen en viviendas, locales comerciales y escuelas, ya sean urbanas como rurales. Es tiempo de actuar.