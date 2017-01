Señor director:



Ví con muy buenos ojos y aplaudí al municipio de Pocito por la reciente pavimentación de varias de sus calles. Pero también critico la negligencia y falta de respeto a los usuarios de parte de otras reparticiones y empresas privadas, que a días de terminado el asfalto lo rompen: Calle 7 y San Miguel roto por empresa Cartellone con el corte de árboles y no reparado; en calle San Miguel entre 9 y 8, los obreros arrojaron barro de la limpieza de acequias y no lo limpiaron; en calle Vidart esquina Boulevard Sarmiento, OSSE levantó un gran rectángulo de asfalto nuevo y lo taparon con ripio, etc.



Un sinnúmero de averías provocadas sobre el asfalto recién hecho y que no reparan al realizar otros trabajos. Mi pregunta es: ¿en la era de la informática era tan difícil consensuar trabajos que no ocasionen roturas en trabajos recién concluidos?



Esto es una falta de respeto al municipio y los pobladores que ocupamos día a día las calles para circular. Son tan "cómodos"' algunos particulares y/o reparticiones, que después de realizar la obra "no reparaban" lo destruido por ellos, causando deterioro aún mayor en calles recién asfaltadas.



Si exigen el pago de impuestos para circular, como patentes por ejemplo, yo me veo con todo el derecho de exigir que si dañan una obra recientemente terminada, se los obligue a reparar a nuevo ese tramo o sector que deterioraron por negligencia.