Señor director:



Es importante romper las barreras culturales con respecto a la discapacidad. Todos debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Las familias que cuentan con alguna persona con discapacidad, tienen una lucha constante e incansable para que haya una igualdad.



No todas las instituciones escolares abren las puertas a dicha personas, a pesar de que hay una ley que los ampara (Art 24 de Educación) que dice: "Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.



Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales...".



Entre todos debemos comprometernos a cambiar este paradigma social.