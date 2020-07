Señor director:



En el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, se está armando un "ropero comunitario'' y una colecta de mercadería para nuestros alumnos, cuyas familias están pasando por mala situación económica, o sus padres/tutores están sin trabajo. Por esto, es que les pedimos a través de este medio, por favor, si pueden colaborar realizando donaciones de: camperas, pulloveres, bufandas, zapatillas, zapatos, pantalones, buzos. Todo aquello que ustedes vean que ya no necesitan, y será muy bienvenido por nuestros niños más necesitados. Puede ser ropa y zapatos de distintos talles y números, ya que si no es para nuestros alumnos, puede servir para algún otro integrante de su familia. También mercadería como leche, azúcar, té, fideos, arroz, harina, elementos de limpieza. Lo que puedan, dentro de sus posibilidades. Ya estamos transitando el invierno, con días muy fríos, y hay familias de nuestra comunidad educativa, muy complicadas en cuanto a lo económico, no pudiendo satisfacer ciertas necesidades básicas en su núcleo familiar. Por favor, que la ropa vaya limpia, en buenas condiciones, en lo posible, y la mercadería no se encuentre vencida.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 14 a 17 horas, en el local escolar del Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, ubicado en Santa Fe 252 Este, Capital. Teléfonos de contacto: 264-4743101 // 264-4992437. Correo electrónico: liceopaula.web@gmail.com. Desde ya muchas gracias por su colaboración, en nombre de todos nuestros chicos.





Lic Sandra Perrone

DNI 25.252.242

Rectora Liceo Paula

Albarracín de Sarmiento