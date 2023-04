Señor director:

En la calle Manuel Quiroga que atraviesa los barrio Amecom y el barrio 7 de septiembre III, en Rawson, se rompen de forma permanente las cañerías de agua potable en la calle. No sólo demora mucho tiempo en arreglarlo, sino que luego, los empleados estatales no regresan para repavimentar la calle, que parece una zona de guerra. Hay roturas reparadas y mal hechos los trabajos lo que hace la zona intransitables para los automovilistas. Ante esta situación, los vecinos se quejaron infinidad de veces. Sin embargo no hay respuestas positivas y menos aún un arreglo definitivo para este problema que lo padecemos miles de personas y que vivimos en la zona como los automovilistas que quieren transitar por esta calle. Hacemos público este reclamo por medio de DIARIO DE CUYO, para que las autoridades municipales y provinciales solucionen este problema de manera urgente.



María Alicia Casivar

DNI 8.957.481