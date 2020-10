Señor director:



Desde hace algunas semanas, el centro sanjuanino padece a vehículos que con parlantes a todo volumen generan caos. Circulan por las calles donde hay centros de salud en los cuales hay personas internadas, las cuales necesitan el apropiado silencio como parte de su recuperación. Pero no solo eso, estos vehículos con altavoces que realmente irritan por los mensajes agresivos que emiten, no permiten que las personas estén tranquilas en sus propias casas, ya que el sonido es tan alto que perturba la comunicación entre las personas en un ámbito cerrado. Lo mismo ocurre con aquellos que transitan en automóviles y llevan los estéreos a todo volumen. Esto no solo perjudica a quienes transitan en la calle, sino al mismo conductor, debido a que no puede escuchar alguna indicación de la Policía o de otros conductores o peatones ante una situación de emergencia. Por estas situaciones, el municipio de la Capital debe tomar medidas al respecto, porque existen ordenanzas que sancionan los ruidos molestos como los mencionados. Es de esperar que se tomen las medidas necesarias para evitar el caos y la contaminación auditiva en la ciudad.