A diferencia del resto del país, pareciera que San Juan destruye y abandona sus recursos turísticos, lo que alguna vez hizo que la provincia fuese interesante y visitada en busca de sus generosidades y beneficios, tanto para los sanjuaninos y el ocasional turista. En este caso me refiero a los baños termales de "La Laja'' ubicados en el departamento Albardón. ¿Cuántos médicos recomendaron visitar estas milagrosas aguas para aliviar nuestros dolores de huesos?, muchos, como así esa misma receta se producía en todo el país, y la gente venía a San Juan en busca de las aguas azufradas para aliviar sus dolencias, dándole a la provincia notoriedad haciendo crecer el turismo. Concesionado o no, privatizado o no, expropiado o no, La Laja, Albardón, San Juan y los sanjuaninos no nos merecemos esta desidia, este abandono y falta de respeto a lo nuestro y lo que nos da nuestra tierra.

Foto año 1940: José Mazuelos

Ni la Municipalidad, ni el gobierno central, (Ministerio de Turismo) hacen algo para salvar este paraje que es también parte de la historia de San Juan.



Ver en estos momentos a las termas de "La Laja'' es querer llorar de tristeza, mezclándose sentimientos que confunden en donde la impotencia, la bronca y otras yerbas, para llegar a la conclusión de no entender nada. ¿Qué paso? Es una lástima que muchos lugares, íconos y potencialmente turísticos, se abandonen dejándolos en manos de vándalos y depredadores humanos. Si ya no sirven o no son beneficio, que los destruyan definitivamente.

Foto actual: Mauricio Nefa.

Las fotos de José Mazuelos de los años 40, muestran a La Laja en su esplendor, en un encuentro de fotógrafos de distintas provincias, que impactados por el paisaje y los beneficios de sus aguas, hicieron conocer en todo el país estas medicinales termas. El sanjuanino desconoce lo que está pasando con nuestros recursos turísticos abandonados por nuestros gobernantes.