El ejército ruso confirmó en las últimas horas que controla Liman, una localidad clave para avanzar hacia grandes ciudades del este de Ucrania, zona donde se concentran actualmente gran parte de los combates.



Rusia prueba misil hipersónico

El ejército ruso anunció que realizó con éxito un nuevo disparo de misil de crucero hipersónico Zircon al alcanzar un blanco situado a unos 1.000 kilómetros, en un test que coincide con un recrudecimiento de la ofensiva en el este de Ucrania.



No habrá acuerdo de paz

El jefe del equipo negociador de Ucrana, Mijail Podoliak, afirmó que un acuerdo de paz con Rusia "no valdría ni un centavo" y aseguró que su país "no tiene otra opción que luchar hasta un final victorioso, cueste lo que cueste".



Putin y el ingreso a las fuerzas armadas

El presidente de Rusia y criminal de guerra, Vladímir Putin, promulgó una ley que elimina el límite máximo de edad para los soldados que se unen al ejército. Antes era de 18 a 40 años. Desde ahora, ese límite no existe.

Redacción Diario de Cuyo