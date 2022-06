Los nuevos envíos de armas estadounidenses a Ucrania, que incluyen lanzacohetes múltiples, "refuerzan el riesgo" de un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos, advirtió hoy el Kremlin. Mientras EEUU seguirá apoyando a Ucrania.



Alemania entregará sistema antiaéreo

Alemania entregará a Ucrania el "más moderno" sistema de defensa aérea, con capacidad de "proteger una gran ciudad de ataques", anunció el canciller Olaf Scholz. Además, Kiev recibirá tanques Gepard y radares capaces de detectar artillería enemiga.



Acusan a Rusia de usar fósforo blanco

El Ministerio de Defensa denunció el uso indiscriminado de bombas de fósforo blanco por parte de las tropas rusas. "La munición de fósforo está prohibida en todos los países civilizados. Videos testimonian el uso de esa munición en Mariúpol y Donbás".



Fosas comunes

Los rusos enterraron a 16.000 residentes de Mariupol en fosas comunes desde abril, dijo el alcalde ucraniano de la ciudad. Además, Boychenko dijo que también aparecieron 25 de trincheras en el cementerio de Staryi Krym con cuerpos enmascarados.



"Rusia no se detendrá en Ucrania", advirtió Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia "no va a detener" la ofensiva en su país. Afirmó que "estamos perdiendo entre 60 y 100 soldados al día, muertos en combate, y alrededor de 500 heridos en acción".



El Papa exigió que no se use el trigo como "arma de guerra"

El papa Francisco pidió hoy que se desbloqueen las exportaciones de granos de Ucrania y reclamó que no se use la fuente de alimentación "como arma de guerra del que dependen la vida de millones de personas, especialmente en los países más pobres".



32 periodistas asesinados

Al menos ocho periodistas han sido asesinados mientras informaban sobre la guerra de Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero, mientras que el número total de muertos ha llegado a 32 personas, según el Instituto de Información Masiva de Ucrania.



Por agencias Reuters, EFE y Redacción DIARIO DE CUYO