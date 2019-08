Señor director:



Comienza una etapa, que nos demanda más esfuerzo que nunca. Donde debe reinar la prudencia, sabiduría y fortaleza. Prudencia para lograr paz en un país dividido. Sabiduría para encontrar el buen camino, donde si llega la mentira y deshonestidad, logremos la verdad y el bien. Que la pobreza, no sea usada como recurso político para beneficio personal o partidario, y sólo debe perseguir la dignidad del hombre. Donde se concilie la educación con el progreso. La ética presente en la ley, afirmando los valores olvidados, desterrando la avaricia y la codicia. La dádiva va contra la dignidad, es una "generosidad disfrazada'' y tiene el error de malacostumbrar a un pueblo a la vagancia. Esto es el "populismo''. Donde sólo se persigue por un lado, las ansias del poder y por el otro, la visión corta de "mi bolsillo y mi estómago'', sin esfuerzo, sin visión de país sumido sólo en la ignorancia. Fortaleza para luchar , especialmente, contra la "pobreza de mente'', que es peor que la pobreza económica. El hombre no esta para sobrevivir, sino para crecer en su humanidad. Esto debemos enseñar a cada argentino, y está en cada uno lograrlo con nuestro propio esfuerzo, dentro de una democracia republicana, que es la forma política actual más correcta. Pido a los jóvenes estudiarla. Son ellos quienes construirán nuestro futuro. Y corregirán los errores existentes. Desvirtuar esto es un engaño y no querer a nuestra Argentina. Dios nos ilumine.





Por Beatriz Albaladejo

DNI 4.413.700

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales