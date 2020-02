Señor director:



Con mucho interés leí una nota en la Sección Economía/Política de DIARIO DE CUYO, con el título: "Los industriales piden consenso y un plan al gobierno". Esta noticia se refiere a poner en marcha un plan para sacar al país de la crisis actual. En ese sentido pienso que que la elaboración de este plan sería muy útil para sacar al país del estancamiento económico y social, ya que en la sociedad actual hay muchas divisiones y la política refleja eso. Hay muchas opiniones diferentes que no coinciden en la unidad que todos los argentinos queremos para salir de esta situación. Creo que este proyecto podría generar trabajo e integración entre todas las regiones del país. Además, no solo la opinión de los gobernadores y demás funcionarios es importante, sino que también tiene valor la opinión del pueblo que es la más relevante. Como adolescente, pienso que la política es difícil de tratar, pero que no impide que los jóvenes opinemos de estos temas importantes despojados de intereses sectoriales o individuales, sino apuntando al bien común.



Pía Baigorria DNI 46.616.338

Alumna del Colegio Nuestra

Señora de la Consolación

Santa Rosa - 25 de Mayo