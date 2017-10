Señor director:



Es importante para la salud de la embarazada que guarde el debido reposo, por lo cual debe dormir entre 8 y 10 horas cada noche. Además de guardar una siesta de una o dos horas en cama, después del almuerzo. La cama que usa no debe ser blanda en demasía, porque ello puede provocar desviaciones en la columna vertebral y causar dolor. Es aconsejable que no duerma siempre en la misma posición, sino más bien, a veces estar de costado, así evitará la desviación del útero y que el feto quede siempre en la misma posición. También debe practicar la relajación, tanto muscular como mental. Sus pensamientos deben ser optimistas y evitar toda preocupación y tensión nerviosa. Otro aspecto a considerar para la salud de la embarazada es la alimentación, teniendo en cuenta que debe consumir más alimentos crudos que cocidos, frutas frescas, maduras en abundancia como asimismo verduras, tanto crudas como cocidas. Beber medio litro de leche en forma diaria durante los primeros 6 meses de embarazo y un litro en los últimos tres. El consumo de sal debe disminuirse todo lo posible y no más de dos gramos diarios, como asimismo, abstención absoluta de bebidas alcohólicas, especias fuetes, café, té, mate. La embarazada no debe tomar laxantes ni purgantes.