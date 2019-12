Señor director:



Ante el fin del año con la significación especial que conlleva, y habiendo cumplido un ciclo, deseo expresar a las autoridades de DIARIO DE CUYO, mi gratitud, ya que durante 16 años como presidente de la Filial San Juan de la Sociedad Argentina de Escritores, se me permitió aquí, comentar las actividades culturales y literarias realizadas. Al despedirme de mi titularidad en SADE, siento un deber manifestar que vuestro prestigioso medio ha sido receptivo de todo cuanto pudimos aportar. En tal sentido fue verdaderamente un honor compartir con los sanjuaninos a través del matutino, aquellos actos, tardes literarias, presentaciones, visitas a escuelas y colegios y participaciones en distintos ámbitos donde fuimos convocados, de índole departamental y nacional, con la generosidad de un espacio donde expresarnos. Especialmente, vaya un reconocimiento a los señores Alfredo U. Correa, Rodolfo Heredia y José Correa y a varios redactores que hicieron la cobertura de tales acontecimientos culturales. Deseo agradecer, además, a quienes me acompañaron en la labor, como son mis queridos colegas escritores. Algunos de ellos, hoy son un cálido recuerdo, y quienes permanecen, seguramente encontrarán en Gloria Castro, la nueva presidente y en Silvina Atencio, su secretaria, dos personas que van a dar todo de sí mismas para llevar adelante la agrupación con idoneidad y seguir con nuevos bríos la gran labor que les aguarda. También aprovecho para agradecer a las instituciones culturales públicas y privadas, a bibliotecas, museos, municipios, asociaciones civiles, emisoras de radio y televisión y demás medios de comunicación, el haberme permitido trabajar con verdadero gusto por lo que hacíamos representando a las letras de San Juan. Me llevo en el alma cada expresión de afecto, cada instante de generoso apoyo y comprensión; mi corazón celebra el haber tenido el placer de aunar criterios y esfuerzos para brindar lo mejor de nuestro grupo a la cultura sanjuanina. Deseándoles un venturoso 2020, quedo a la distancia de un abrazo de todos y cada uno de ellos y muy especialmente de vuestro Diario. Atentamente.



Ada Gámez

Ex presidente de

SADE - San Juan