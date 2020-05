Señor director:



Este mes de mayo, de la patria, se presta para la reflexión. Cuando recuerdo el esfuerzo hecho en nuestro origen y pasado, analizo y veo en la actualidad, divisiones, inoperancia, ambición de poder. Nuestros patriotas se comprometieron, lucharon por la libertad y ¡la consiguieron! Allí hubo humildad, sacrificio, palabra de honor y esfuerzo. En este mayo de 2020, se pueden observar hombres honestos, esforzados, algunos capaces. Por qué no unirse, no bajo partidos políticos "infectados", no seres soberbios, ambiciosos, sino con el único fin de salvar a la patria. Salvarla de la improductividad, de los deshonestos que le quitan su sustento. Lo único que escuchamos son palabras. No disfrazar el populismo con campañas de dádivas. Mover conciencias para la colaboración desinteresada en pro de poner en marcha esta Argentina postrada. No más injusticia. Castigo al abusador en todos los órdenes, respeto de credos, de ideas. Apoyar el esfuerzo con el fin básico de salvar a nuestra Patria. Me brota este deseo, como sé, en muchos corazones está este sentimiento. Dios ilumine a dirigentes capaces, para que encuentren el rumbo necesario.



Beatriz Albaladejo

Lic. en Ciencias Políticas y Sociales