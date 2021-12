Señor director:

Quiero destacar la gran repercusión que tiene tanto la nota en la página web de vuestro diario, como la opinión de un lector en la Sección Opinión que se publica tanto en la edición impresa como en la versión digital del más importante medio de comunicación de la provincia. Por lo cual, deseo hacer esta reflexión. Creo que la ciudadanía en general no quiere que pase lo que sucede en otros lugares del país. Me refiero a la inseguridad. Por lo tanto, sin lugar a dudas, todos los sanjuaninos repudiamos los actos delictivos que se producen desde hace varios meses en la zona del Parque de Mayo, Plaza del Bicentenario y zonas verdes de los alrededores. Ya no importa si los delincuentes son menores o mayores. Lo que los sanjuaninos no estamos dispuestos a tolerar es la impunidad con que las personas al margen de la ley conspiran contra la ciudadanía. Es por eso que alentamos y solicitamos a las autoridades de la provincia a que aporten más policías en la custodia de estos lugares donde mis comprovincianos se toman algunos momentos para descansar en familia y pasar momentos agradables, ya que en muchos casos no son socios de clubes o no pueden viajar para hacer turismo, debido a las carencias económicas. Sabemos de la comprensión y la responsabilidad del Gobierno de la Provincia en que los sanjuaninos vivamos con dignidad. Es por eso que deseamos ver más presencia policial en todos estos lugares y atentos a sofocar cualquier intención de robo que tengan los delincuentes que se mezclan con los buenos ciudadanos. Desde ya, muchas gracias.