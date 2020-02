Señor director:



Por medio de esta carta quiero brindar a los sanjuaninos mis más sinceras felicitaciones. Hace unos días estuve de vacaciones en su bella provincia y pude observar muchísimos avances en lo que se refiere a obras, como también en la calidez de su gente. Me encantó el Parque de Mayo, la limpieza en la ciudad y alrededores, la tranquilidad social y la buena predisposición y amabilidad de los policías, tanto hombres como mujeres, de brindar información necesaria en caso de ser necesario. Hacía veinte años que no venía a esta hermosa provincia cuyana. Sin dudas, se notan muchos avances y mucho por hacer también, como mejorar la iluminación en el parque y muchas calles. Pero, se nota que en San Juan tienen un gran sentido por lo cultural y deportivo. Noté que la gente es muy optimista y eso me contagió para volver a casa, a mi ciudad y mi trabajo con más ganas y el deseo profundo de volver a San Juan para las próximas vacaciones.



Juan Manuel Valles DNI 13.073.695

Buenos Aires