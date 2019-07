Señor director:



El pasado viernes 12 de julio, mi pareja, oriunda del valle del Cauca, Colombia, y yo de San Juan, Argentina, pudimos disfrutar en el Palau Blaugrana de Barcelona de las semifinales del mundial femenino y masculino de hockey sobre patines. Este disfrute no sólo se limitó al perímetro del polideportivo, sino también a todo lo que sucedía en las inmediaciones a este, observar a mis "paisanos" recorrer las calles con cierta inocencia, cargada de felicidad ante lo nuevo, distinto e inusual. Fue reconocerme hace varios años atrás y reafirmar de esta manera un pensamiento a mi entender vital para el desarrollo individual para luego alcanzar el desarrollo colectivo de nuestra sociedad. "Debemos entregarles a nuestros jóvenes la posibilidad de realizar deportes de manera gratuita y de fácil acceso, así como se les entrega educación y salud". Ver a estos jóvenes subcampeones del mundo en la categoría sub-19, ayuda a darle crédito al pensamiento. Pondrán nuevamente a unos ciudadanos que en su mayoría provienen de un remoto lugar llamado San Juan, en la cima del mundo en una competición internacional. Y, aunque la difusión en otras latitudes del país no interese, como todo sanjuanino desearía, el hecho en sí, no debería diezmar en absoluto la felicidad por la consecución del éxito. Sólo reafirmaría de manera indisoluble y perenne, la idea de permitirles a nuestros jóvenes la posibilidad de creer en sí mismos y comprobar que pueden ser los mejores del mundo. Con su esfuerzo personal, pero con un Estado que garantice este éxito, ya que invertir en nuestros jóvenes nunca será derrochar el dinero.





Gastón Godoy DNI 26.360.372

Caucete - San Juan