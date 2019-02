Señor director:



En este año litúrgico 2019 en la misa seguimos el evangelio según San Lucas. Queremos brindar algunos datos acerca del posible autor del tercer evangelio, al igual que los otros tres reconocidos por el canon, es una obra anónima. Si queremos reconstruir la figura de Lucas a partir del evangelio y Hechos de los apóstoles se hace difícil. No aparece el término "Lucas". En el prólogo hay una cierta insinuación acerca del autor: a) se trata de alguien con distancia histórica del Jesús terreno: habla de aquellos que fueron testigos aculares y servidores de la palabra desde el principio, b) menciona que "muchos" han intentado narrar los acontecimientos que se dieron en tiempos de Jesús y se "pone en la misma línea de estos muchos". Esto indica que se trata de alguien sumergido en las tradiciones cristianas de la comunidad pospascual. Explica que él se decide también escribir de manera sistemática las enseñanzas sólidas referidas a Jesús, c) dedica el escrito a un tal Teófilo, que no sabemos quién es. Durante muchos años se ha visto que Lucas podría haber sido aquel protagonista de Hechos de los Apóstoles que va narrando episodios apostólicos en primera persona del plural, los llamados fragmentos "nosotros", pero la investigación moderna se orienta a pensar que no es así. Se piensa que un compañero de viaje de Pablo habría dejado "sus memorias escritas" y que nuestro autor se habría servido de los fragmentos nosotros como recurso literario. La expresión griega (Loukás) aparece tres veces en las cartas de Pablo, siempre en los saludos finales: a) Flm 24: En las recomendaciones y saludos finales que Pablo hace a Filemón, aparece Lucas como compañero y colaborador de Pablo, junto a Marcos, Aristarco y Demas; en Colosenses 4,14: en el saludo final Pablo menciona a Lucas como el "médico querido" y en 2 Tm 4,11: Lucas es mencionado por Pablo como el único que está con él. En la tradición patrística: hacia el año 180, san Ireneo de Lyon, atribuye a Lucas el evangelio y Hechos de los apóstoles (Adv. Haer. 3:11). En el siglo III, en la llamada África romana (Norte), ya era común la autoridad de Lucas sobre estos escritos: Tertuliano, Orígenes y el Canon de Muratori (Ad Marcionem 4,5). En el siglo IV, los primeros historiadores de la iglesia, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, van a sostener la autoridad de Lucas. En el "prólogo antimarcionita" afirma que Lucas era de Antioquía, permaneció célibe, murió con 80 años y escribió el tercer evangelio en Acaya. Difícilmente se le puede considerar como nativo de Palestina: su escaso conocimiento de la geografía y costumbres palestinenses prueban su origen foráneo. Se trata de una persona culta, un gran escritor, familiarizado con las tradiciones literarias del Antiguo Testamento y con las técnicas literarias del helenismo. De su lenguaje correcto se pude deducir que pertenece a una clase social alta, y que probablemente hizo estudios de retórica griega como de exégesis judía.



P. Fabricio Pons

DNI 21.926.542

Párroco de Santa Bárbara Pocito