Señor director:



Esperando que pronto llegue el fin de la Pandemia, San Martín se prepara para una nueva campaña de fútbol en el fútbol nacional categoría B. El aficionado sanjuanino tendrá un ingrediente más en su vida cotidiana y hablará y se interesará por los resultados, conformación de equipos, tablas de posiciones, en fin, todo lo relacionado con tan importante torneo. El club San Martín será el digno representante de toda la provincia, donde participan equipos con bastante trayectoria en el profesionalismo.



Los Verdinegros tienen el privilegio de haber competido en las dos divisiones más importantes del Fútbol Argentino durante 29 años consecutivos. Viene de un descenso, por ello deberá cuidar todos los detalles y tratar de estar a la altura y profesionalidad que tiene éste certamen. Se contrataron jugadores que ya es una inversión importante, los proyectos que se planifiquen se cumplan con disciplina y responsabilidad. Tenemos dos cosas muy importantes, una dirigencia de lujo y un estadio donde los jugadores dejan sacrificio y ganas de vencer ante cualquier rival. Se decía que lo más importante no es ganar si no competir. Personalmente creo que el piso es mantener la categoría pensando firmemente en volver a la máxima División. La experiencia histórica de ésta gran institución, sus grandes dirigentes, sus jugadores pueden hacer que éste San Martín haga un buen papel en el nacional "B" y que el pueblo de nuestra provincia tenga un motivo más de alegría. Será duro seguramente , pero los comprovincianos deberemos apostar por San Martín y prestarle el máximo apoyo, primero el personal, concurriendo a los partidos. Segundo: no renunciar a ello por un resultado adverso. La presencia del público le da la fuerza hasta la última gota de sudor a los jugadores. También su presencia ayuda en la parte económica, más algún apoyo empresario, son de vital importancia para que aquella ilusión que tiene el hincha del fútbol se haga realidad. Y que niños y jóvenes que concurran al estadio de Concepción, traten de emularlos y de esta forma elevar el nivel del fútbol. Así el deporte cumple con su misión social de ayudar a la felicidad en la vida de los hombres y de los pueblos.

José Luis Carbajal

