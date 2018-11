El 25 de abril de este año miraba por Canal 4 de San Juan, el programa "Temas en familia'', como invitados había un grupo de hombres, entre los que identifiqué a dos conocidos: Angel Mentesano y Jorge Páez, de origen jachallero. El sacerdote Francisco Martín, rendía homenaje a los integrantes de la Asociación Civil "Cóndores del Beagle'', que participaron del conflicto del Canal de Beagle. Me alegró el programa, ya que se recordaba a estos héroes que en 1978 defendieron la soberanía de nuestra patria. Como docente recuerdo que cuando se cumplió el primer aniversario del conflicto, el director del Centro de Formación Profesional Nº 1 de Rawson, Alipio Fernández, me designó para preparar el acto conmemorativo. Y puse todo mi orgullo de argentina para hacerlo. Luego me contacté con Mentesano que me dio pormenores de la Asociación. Cuenta con orgullo que desde el año 2012 son invitados por distintas escuelas para el Día de la Bandera. Todo con el fin de que los alumnos hagan la promesa a la bandera de la asociación. Y, así fueron a Rawson, Chimbas, Sarmiento, y Guaymallén, en Mendoza. La Escuela 14 de Febrero, de Rawson, los nombró "Custodios de la enseña patria''- es importante que esto trascienda y no nos olvidemos de estos veteranos que viven y de los que entregaron sus vidas en Malvinas. Una oración por sus almas y sus familias.



El conflicto con Chile ocurrió en 1978, por la soberanía de las Islas Picton, Nueva y Lenox, que se encuentran en el Canal de Beagle. Se necesitó convocar a los soldados de la clase 1958 que se sumaron a los soldados que ya estaban incorporados de la clase 1959. Desde la vieja estación de trenes de Marquesado y Villa Krause partieron cientos de conscriptos sanjuaninos, con sólo 18 años de edad. Esta fue la movilización de tropas más grande de esos tiempos con 250.000 hombres y pertrechos de todo tipo, entre lo que se puede contar provisiones, víveres, suministros, municiones, útiles, armamentos, entre otros suministros. Este conflicto sirvió de preparación para la defensa de nuestras Islas Malvinas. El enfrentamiento con Chile, se impidió, debido a las gestiones del cardenal Antonio Samoré y del entonces papa Juan Pablo II, hoy santo. Que la historia de nuestra patria no olvide el coraje y la entrega sin mezquindad de aquellos jóvenes soldados incorporados obligatoriamente para cumplir con el servicio militar, quienes fueron a defender la soberanía.



Soldados sanjuaninos en el tren que los trasladaba al Sur del país. Fue en 1978, cuando el país estuvo a punto de entrar en guerra con Chile, por la soberanía en el Canal de Beagle, que quedó para el vecino país.