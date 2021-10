Señor director:



Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alençon, el 2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis Marín y Acelia María Guerin, ambos santos. Murió en 1897. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su vida a los veinticinco años de edad. En San Juan tenemos una parroquia en Rawson, honor a la santa.



En 1925 el papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó "la estrella de mi pontificado", y definió como "un huracán de gloria" el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita. Proclamada "Doctora de la Iglesia" por el papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997 (Día de las Misiones) ."Siempre he deseado -afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux- ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: 'El buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables', por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección".

