Fue a fines de noviembre de 1801, cuando una joven pareja sanjuanina, constituida por Paula Albarracín y José Clemente Sarmiento, contrajeron enlace. En aquel San Juan colonial, emplazado al pie de la mole andina, este matrimonio no imaginaba que uno de sus hijos sería el más visionario hombre que tendría aquella incipiente patria. La mujer era hija de Cornelio Albarracín Balmaceda y de Josefa Irrazábal. Mientas, el joven, hijo de José Ignacio de Quiroga Sarmiento y de Juana Isabel Funes. El matrimonio trajo al mundo una numerosa prole, de los cuales sobrevivieron a la adultez o ancianidad cinco. Eran cuatro mujeres y un varón: Domingo Faustino Sarmiento. Sus hermanas prosperaron profesionalmente, pese a la sociedad colonial machista. En orden cronológico, la fecunda prole de doña Paula, fue así: Francisca Paula, nacida en abril de 1803; Bienvenida, en octubre de 1804; Domingo Faustino, en febrero de 1811; María del Rosario, en octubre de 1812 y Procesa, en agosto de 1818. A la antigua usanza, aquella joven madre dio a luz a sus hijos en su casa, seguramente asistida por una matrona. De los hermanos varones fallecidos, "poco se sabe, pero hay registros de defunción que fueron recopilados por una de sus hermanas. Sarmiento tuvo cinco hermanos varones, Honorio, Manuel, Juan Crisóstomo, Jesús y Antonino" (Rubén Guzmán, en DIARIO DE CUYO, 11 de septiembre de 2013). Los otros hermanos no sobrevivieron al parto o escasa vida tuvieron, contingencia común en aquella época. Con respecto al nacimiento de Domingo Faustino, el acta de bautismo reza: "En el año del Señor de mil ochocientos once; en quince días del mes de febrero; en esta Iglesia Matriz de San Juan de la Frontera y Parroquia de San Juan; Yo el Teniente de Cura puse óleo y crisma a Faustino Valentín de un día, legítimo de don José Clemente Sarmiento, y doña Paula Albarracín. Bautízolo el otro Teniente, Fray Francisco Albarracín. Padrinos don José Tomas Albarracín y doña Paula Oro; a quienes advertí el parentesco espiritual y para que conste lo firmamos - José María de Castro". En relación al día de nacimiento de Sarmiento, hay o hubo discrepancias entre los historiadores, pero de acuerdo a recientes investigaciones tanto históricas, como del campo de la genealogía, nuestra figura nació el 14 de febrero de 1811.