Desde siempre el objetivo del poder ha sido vigilar al mensajero. Antecedentes de falta de libertad de expresión tenemos varios en Argentina desde 1853. Especialmente desde el primer golpe de Estado, en 1930, y cada uno de los que se sucedieron hasta 1976 en que se vivió la peor persecución contra la prensa, con absoluta falta de libertad de expresión. Pero hoy, no todo lo que brilla es oro en nuestro mundo de libertades en democracia, porque los gobiernos democráticos de los distintos colores políticos que nos han gobernado, no maduraron sobre la distancia que deben conservar respecto del mal llamado "cuarto poder''. Será porque uno de los síndromes que permanece y se actualiza con cada gobierno es el "síndrome de la persecución periodística''. Nuestro país suele ser distinguido con frecuencia por "su buen periodismo''. En el Viejo Mundo se reconoce muchas veces a la prensa argentina como la más brillante de Iberoamérica, a pesar de lo difícil que es encontrar hoy un Sarmiento o, porque no, un referente como el colombiano García Márquez en alguna redacción de la actualidad.



Claro está que en la liturgia de los periodistas no se ha concebido jamás la mitra por sobre la palabra o la opinión expresada, ni se ha pedido tampoco la gracia unánime para la aprobación general de la crítica o el elogio. Sin embargo, esta profesión sigue teniendo su cuota de riesgo frente a los poderosos y no sólo frente al poder político. Ejemplos de presidentes Adolfo Suárez (España) y Mijail Gorvachov (ex URSS).



Estos conceptos y otros serán expuestos en la charla sobre "La libertad de Prensa" bajo la mirada de Sarmiento que tendrá como disertante a Luis Eduardo Meglioli - Periodista Sanjuanino



Modera: Virginia Gonzalez - Museo Histórico Sarmiento

Fecha: Jueves 6 de mayo - 18 h.

En vivo por Youtube @museosarmiento