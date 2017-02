Señor director:



Ya es cotidiano ver en las páginas policiales crónicas sobre accidentes de tránsito en los que están involucradas las motos. La mayoría de las veces estas desgracias ocurren por no tener en cuenta las medidas de seguridad como el uso de casco.



Pero también, por negligencia, como el transitar en estado de embriaguez, transitar con falta de luces o bien llevar a más de una personas en el rodado, entre otras.



La falta de cordura, de respeto a la vida propia y la de terceros, se puede observar todos los días, como en un caso del que habla todo San Juan, que quedó registrado en fotografía tomada por peatones y subidas a las redes sociales.



Se trata de la irresponsabilidad de cuatro mujeres que van en una moto 110 centímetros cúbicos, en la cual, además viajaba un niño. Todo esto ocurría en la esquina de Comandante Cabot e Yrigoyen (ex San Miguel), en Rivadavia, ante la mirada atónita de los transeúntes y conductores.



Si, cinco personas. No sólo eso, ninguna lleva casco protector, como para suavizar una posible caída. No medir las consecuencias de un accidente y sobre todo, ser irresponsables, es realmente seducir a la muerte en el tránsito.