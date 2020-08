Señor director:



La medida gubernamental de salir a controlar los locales comerciales en los que no exigen cubre boca o que no ofrecen a sus clientes alcohol en gel o alcohol líquido para desinfectarse, es muy oportuna ya que he podido comprobar personalmente estas falencias en muchos de los negocios que he visitado en estos días.



La consigna es que la pandemia todavía no ha pasado y que estamos en una etapa muy peligrosa de contagio, por lo que hay que tomar todas las precauciones posibles.



A mucha gente no le interesa esto que está pasando en locales públicos concurridos, pero debemos aprender a no relajarnos para no correr el riesgo de contraer esta cruel enfermedad. Debemos entender que el peligro no ha pasado y que ante el menor descuido podemos permitir que el virus ingrese a la provincia y comience a circular.



Hasta que no tengamos una vacuna que pruebe su confiabilidad, deberemos seguir manteniendo las normas de higiene, el distanciamiento social y sobre todo el uso del cubre boca, que es fundamental para evitar la propagación del virus.

Ernesto Cipriano Esquivel

DNI 13.235.562