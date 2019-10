Señor director:



Miles de niños se hacen daño cada año. Esto a raíz de accidentes en el hogar, que podrían haber sido evitados, si se hubieran tomado los cuidados necesarios, como los siguientes. Todos los productos de limpieza deben estar en lugares seguros, ya que el niño podría beberlos e intoxicarse. Los cuchillos y otros objetos cortantes hay que guardarlos siempre después de usarlos, pues sus hijos podrían herirse con ellos. También hay que asegurarse que nunca los chicos toquen ollas y sartenes que están sobre la cocina, ya que podrían quemarse o volcarse su contenido. Asimismo, hay que asegurar las tapas de los enchufes eléctricos cuando no se los está usando, pues sus hijos podrían recibir una descarga eléctrica. Nunca permita que sus hijos jueguen con fósforos, ya que podrían provocar un incendio y quemarse. En caso de que su casa tenga escaleras, coloque una puerta de seguridad en la parte de arriba y de abajo de la escalera; sus hijos podrían caerse y hacerse daño. Si en su jardín existen estanques y pozos, coloque un cerco alrededor de todos ellos. Sus hijos podrían caerse en ellos y ahogarse. Por supuesto que no están mencionados todos los casos que podrían dañar a los menores; si existen otros casos en particular en su casa, los padres deben tomar los recaudos precisos.