Señor director:



El célebre actor Juan Carlos Calabró inmortalizó la frase "el ingenio popular no descansa nunca''. Esta puede aplicarse a este pintoresco cartel señalizador construido de manera artesanal en la esquina de Sargento Cabral y Perito Moreno, Capital. Como la foto lo muestra, no solo tiene el nombre de las calles, sino que además le colocaron pintorescos dibujos de una senda peatonal y de una bicicleta, que es el medio con el cual se traslada el vecindario y con el que juegan los niños en esa calle cerrada. Quizás, donde se falló es en los colores elegidos, ya que desde lejos no se puede distinguir bien los nombres de las calles. Sin embargo, me pareció pintoresca la idea y es por eso que quise compartirlo con los lectores de vuestro diario.