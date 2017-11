¿Qué sucede con la pintura que se utiliza para marcar las sendas peatonales de las esquinas, que no dura nada y se borran? No sólo eso, sino que también la pintura color blanco que demarca las calles para que, por ejemplo, los conductores sepan si se puede pasar a otro vehículo o no. También las pinturas amarillas. En fin, todo lo que tiene que ver con la señalización vial pintada en la calle, no dura más de una semana, que se borran con el paso de los vehículos.



Al referirme a la pintura vial hablo desde el desconocimiento de cuál es la apropiada para que sea duradera. Pero con la experiencia de ver con sorpresa e indignación que las útiles sendas y señales desaparecen, se borran. Esto provoca serios inconvenientes, debido a las colisiones que se producen en las calles e invitan a que ello ocurra. Es decir, que se produzcan accidentes.



Esto no sólo sucede en Capital, sino en todos los departamentos donde se han realizado últimamente trabajos de señalización vial horizontal. Hay casos como el de Caucete donde después de mucho tiempo se han comenzado a demarcar las sendas peatonales en Diagonal Sarmiento y antes de que finalice el trabajo, las primeras ya están desapareciendo.



Sin lugar a dudas, este tipo de pintura utilizada no es de la mejor calidad. Seguramente, los profesionales viales, deben saber cuál es el tipo de material que se puede utilizar. Me pongo en el lugar de ellos como de los obreros, porque a nadie le gusta hacer el mismo trabajo dos veces. Sin embargo es una lección para aprender. Es decir, tratar que el trabajo que se lleva a cabo perdure un poco más en el tiempo y que no tenga una vida tan efímera como hasta ahora.