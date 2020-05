Señor director:



Una gran emoción me provocó ver en estos días los colores de nuestra Bandera nacional en algunos establecimientos educativos, a pesar de que no haya concurrencia de alumnos. Me pareció un gesto muy patriótico, haberse tomado un tiempo para engalanar las escuelas con los colores patrios, por el mensaje que esto transmite en la comunidad y en los chicos, que a pesar de no estar asistiendo a clases son receptores de este tipo de iniciativas. Un caso concreto como ejemplo es el de la ENI (Escuela de Nivel Inicial) que funciona al lado de la Escuela Antonio Torres, de la ciudad Capital, que desde hace unos días luce en la reja que está junto a la vereda de calle General Acha, una bandera que se extiende a lo largo, confiriendo un sentido patriótico en estos días próximos a celebrarse un nuevo aniversario del 25 de Mayo de 1810.



Jorge Sandoval

DNI 13.026.991