Señor director:



Es mi deseo compartir con los lectores de vuestro diario esta poesía que, en estos tiempos difíciles, afloran desde el alma distintos sentimientos que traspasan el corazón de los seres humanos. Se titula "Dueño de mis sentimientos''.

"¿Si me amaron? no lo sé/ ¿Si fue amor inventado?/ puede ser...// La imaginación es la "loca''/ que hace, no sentirse solo/a/ vuela por los bellos cielos/ se ilumina con la luna/ se recuesta en las estrellas/ y navega junto al mar!/ estando solo/a en la playa/ toma "su mano''/ caminando por la arena/ junto al mar.../ ¡Oh! la imaginación/ cambia los cuentos de niño/a/ por amores cuando se es grande/ (¿serán verdades o inventados?)/ Lo que no puede cambiar/ es lo que a fuego está grabado/ Grabado en su corazón/ que le causó llanto/ pero también agrados.../ ¡Oh el amor! iluminó los senderos/ que recorrió cubierto de flores/ flores que perfumaron/ hasta el alma con balcones.../ ¡Esto es lo verdadero!/ (nadie lo puede dudar)/ ¿si me amaron?/ no lo se, lo que se/ soy dueño de mis sentimientos...