Señor director:



Por este medio que se nos ofrece deseo hacer llegar un reclamo a la Municipalidad de Santa Lucia. Soy vecina de la Villa del Parque, donde hay una plaza que está en lamentable situación a consecuencia de la sequía que está afectando a árboles y plantas. Por las inmediaciones pasa agua de un canal, pero el problema es que no se la redirecciona. Hasta este paseo público también llegan camiones tanques. Sin embargo, no se riega como debería hacerse y cada vez se observa más sequía. Hace unos días, en una botella de plástico llevé agua para regar una mora que está en muy malas condiciones, a tal punto que tiene hojas que no superan 1 centímetro de diámetro. Creo que esto no puede seguir así. Me pregunto si en alguna ocasión a las autoridades municipales no se les habrá ocurrido dotar a este paseo público con un sistema de riego por aspersión. Con esto se solucionaría del todo el problema y se evitaría que haya gente que se hace la que trabaja como ocurre actualmente.

Susana Figueroa

DNI 11.600.559