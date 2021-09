Señor director:



Día del Maestro o día de la educación, o día del futuro, el 11 de septiembre se estableció y en conmemoración del fallecimiento del Gran Domingo Faustino Sarmiento, (1888). Tanto esfuerzo, tantas luchas, tanto tiempo de hacer entender que sin educación, o sin escuelas, no hay futuro y menos libertad o crecimientos de los pueblos. Perfume a guardapolvos blancos, respeto a nuestra maestra, la escuela me enseñó a pensar y saber que sin educación, o día del maestro, mi futuro hubiese sido más difícil. El prepararme en las aulas, mi camino haciendo los pasos hacia mi futuro, no fue lleno de rosas, pero si fue sin espinas y de puertas abiertas para vivir mejor.



Festejar el Día del Maestro en este siglo 21, hasta suena a contradicción, cuando la educación está en crisis, hasta se quiere usar a las aulas para adoctrinar, y tergiversar la verdadera educación a los alumnos. Las computadoras, que no son maestras, no llegan con el cariño y la paciencia de un maestro, que su vocación y amor por sus alumnos siembran los afectos y sabiduría para preparar y honrar a un Sarmiento, que entendió que sin educación no hay mañana, un mañana en libertad, sin sometimientos, en donde pueblos se hacen grandes. En la foto, mi maestra de 6º Señorita Helvecia de Guerrero, Esc, Fray Justo de Santa María de Oro, a quien honro a todos los maestros de vocación.

Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908