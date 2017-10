Señor director:



En la vida hay dos clases de personas. Aquellas que se conforman con lo que tienen y las que se quejan. Pero que no hacen nada para cambiar esa realidad que no les gusta. Las que no aspiran a nada, piensan que no tuvieron suerte en la vida. Como si el éxito se tratara de suerte. El éxito amigos, se busca, se pelea, se lucha, no se compra en ningún lugar. El éxito se gana. Y ahí es cuando aparece la segunda clase de personas que son aquellas luchadoras,, emprendedoras que no aceptan el "no puedo''. Que siempre se enfrentan a nuevos desafíos. Esas personas que luchan por sus sueños. No te conformes con poco. Cuando se quiere, se puede.