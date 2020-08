Señor director:



Hace unos días me tocó asistir al Centro de Salud "Alfonso Barassi", ubicado en el Barrio del Carmen, Capital. Allí me atendieron con mucha cortesía. Tanto el personal médico, los empleados administrativos como de limpieza. Todos eran muy amables con quienes esperábamos ser atendidos en ese lugar. Es por eso que quiero destacar el buen trato de los profesionales como de los demás trabajadores en un centro de salud, en el marco de esta pandemia en la que el miedo existe. Pero, el profesionalismo y las buenas normas de conducta, superan estas circunstancias. En este lugar hay varios servicios como clínica médica, pediatría, rayos X, entre otros, que ayudan mucho a la población. Además me gustó que tratan de no hacer demorar a los pacientes, porque el tiempo es muy importante para todos. Creo que es un ejemplo que se debe multiplicar en toda dependencia pública. Me refiero al servicio, la buena y amable atención como así también el respeto por los contribuyentes que ayudan con sus impuestos a sostener los organismos estatales.

Mayra Cortéz

DNI 13.937.853