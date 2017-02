Señor director:



No hay como ir a un almacén de barrio. Allí, una se entera de todas las novedades que suceden cotidianamente. Es así que estaba en la creencia de que la única que tenía problemas de caída de tensión eléctrica era yo. Pero no, eso le sucede a muchos vecinos. Me refiero en especial al Barrio Aramburu y zonas aledañas como Villa Lourdes, Barrio FUVA, etc.



Los vecinos llegamos a la conclusión de que algo está funcionando mal en el servicio de electricidad de Energía San Juan. Corremos el peligro en todo momento de que se nos quemen los electrodomésticos.



Es por eso que pedimos con urgencia que las autoridades provinciales tomen medidas con respecto a la empresa prestadora del servicio, lo mismo que con el EPRE, entidad en la que creo, los ciudadanos ya no confiamos desde hace mucho tiempo.