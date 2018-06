Señor director:



Pueblo argentino, cuya bandera tiene los colores del manto de la Virgen de Luján. Pido perdón por mi ignorancia, todos dan su opinión a favor o en contra del aborto. Pero hay algo que no entiendo. Hoy vas al Hospital o a los Micro Hospitales, y a veces no hay ni gasa para curar una herida, ni soñar si te tienen que practicar una cirugía. Para consultas de un simple resfrío te dan los turnos para dentro de 5 meses. Pasan horas desde la madrugada para ser atendidos y con mucha suerte. En el caso de legalizar el aborto, habría que destinar cirujanos, quirófanos y todo lo necesario para una operación, sumándole que tiene que ser una intervención rápida, o sea que los pocos fondos que hay para curar los van a destinar ¿para qué?, ¿para matar? Cuánta gente se va a agravar o incluso morir esperando un turno para operarse, porque médicos y quirófanos ¿estarán muy ocupados matando inocentes? Esas mismas personas que están a favor del aborto ¿pensaron alguna vez que pueden perder un ser querido por no tener un turno para una cirugía porque los quirófanos están ocupados con abortos?



Apostemos a la vida, si nos conocen en el mundo por tener grandes personajes como Fangio, Favaloro, Messi, Borges, y el papa Francisco , no matemos nuestra historia ni menos nuestro futuro.





Ariel Marcelo Quiroga