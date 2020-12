Señor director:



Otra vez el tema de la pirotecnia provoca polémica, ya que mientras en algunos departamentos de la provincia está autorizado su uso, en otros se la ha prohibido. En este momento no tengo en claro cuáles son los municipios que la permiten y cuáles no, pero esa no es la cuestión. Está comprobado que la pirotecnia es peligrosa y que su utilización, especialmente por parte de los más chicos, no es conveniente. Quemaduras, incendios, daños en los ojos y oídos y serios trastornos para las personas que están enfermas, que actualmente son muchas, son algunos de los problemas que provoca el uso de pirotecnia en esta época del año.



Pido que a nivel provincial se determine la prohibición del uso de este recurso para celebrar las fiestas de fin de año y de esa forma unificar una acción que ya se tendría que haber implementado hace tiempo. No puede ser que no se pongan de acuerdo y que lo que para unos es malo para otros sea bueno.