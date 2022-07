Las tropas rusas continuaron bombardeando el centro de la ciudad de Járkov, la segunda del país, en el noreste de Ucrania, según informó el jefe de la Administración Militar regional Oleh Syniehubov. Syniehubov pidió a los residentes que no salgan de los refugios "si no es por necesidad urgente'' y que no ignoren las alertas de los ataques aéreos.



"Ucrania desaparecerá''

El ex mandatario ruso (2008-2012) Dmitri Medvedev volvió a amenazar la supervivencia del estado ucraniano, señalando que el país "desaparecerá del mapa mundial'', en una repetida ofensiva verbal en el marco de la invasión lanzada por el genocida Vladimir Putin.



Denuncias cruzadas

Ucrania acusó Rusia de almacenar armas pesadas y municiones en el sitio de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur ucraniano, que está bajo control de fuerzas rusas, horas después de que Rusia denunciara ataques ucranianos con drones. El operador ucraniano de energía nuclear, Energoatom, informó que al menos 14 unidades de material militar pesado con sus municiones están almacenadas en la sala de máquinas del reactor 1 de la central, la más grande de Europa.



Bombardeos contra escuelas

Varias ciudades en la región de Donetsk fueron bombardeadas el miércoles y dos escuelas fueron destruidas, según informó la Gobernación Regional. "Los rusos infligieron daños considerables en Bakhmut: la parte central de la ciudad fue bombardeada nuevamente allí", dijo Pavlo Kyrylenko.



Rusia ataca infraestructura

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que es probable que las fuerzas rusas se estén acercando a la segunda planta de energía más grande de Ucrania en Vuhlehirska, a 50 kilómetros al noreste de Donetsk. "Rusia está priorizando la captura de infraestructura nacional crítica, como las centrales eléctricas'', dijo el ministerio en una sesión informativa de inteligencia.



Por agencias EFE, Reuters y Redacción de DIARIO DE CUYO.