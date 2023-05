Señor director:

Prácticamente no hay fin de semana en que no se registre algún accidente vial de trágicas consecuencias. Desde el día jueves en adelante y hasta la madrugada del lunes comenzamos a enterarnos de múltiples accidentes, la mayoría de ellos producto de la imprudencia, el exceso de velocidad o la falta de precaución al transitar por calles, rutas y caminos de la provincia. El accidente de cada día puede estar a la vuelta de la esquina o en cualquier ruta o calle rural y el común denominador es uno solo, la falta de cuidado y el no respeto a normas básicas como las velocidades máximas que se aconsejan en cada caso.



Pido a todo aquel que los fines de semana sale a recorrer la provincia que intente cuidarse y cuidar a los demás.



Ángel Gutiérrez

