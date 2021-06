Señor director:



Los Símbolos Patrios de Argentina son: la Escarapela, designada en 1812, el Escudo y el Himno, incorporados en 1813, y la Bandera, oficializada en 1816. Son aquellos que identifican a nuestra Nación, el país, su cultura, y su gente, dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Además de ser los emblemas que nos identifican en el concierto de naciones, constituyen un denominador común paras los verdaderos argentinos.



Se trata de emblemas nacionales, que representan los valores de nuestra patria. Aquellos que todos los argentinos de bien juraron defender sin importar las banderas políticas: la libertad, igualdad y justicia en nuestro territorio independiente y soberano.



Nuestro país, la República Argentina, está formado por 23 provincias y una ciudad autónoma. Es un Estado soberano, organizado bajo un sistema de gobierno republicano, representativo y federal. Dijo el Dr. Alfredo Avelín en reciente mensaje a través de las redes sociales: "Nos quieren un país marxista y comunista", refiriéndose a quienes nos están gobernando, y tiene mucho de verdad. Vemos como que nada pasa y la indiferencia del pueblo ante este accionar no se da cuenta o no quiere ver en dónde cada día estamos más desnacionalizados.



Ya izaron en nuestro territorio banderas rojas y banderas de varios colores, que precisamente no es la celeste y blanca, desconociendo a nuestro símbolo patrio. Escuchamos y no nos molesta en lo más mínimo, como están cambiando al Himno Nacional, cambiando su letra con atrevidas, mal intencionadas e irrespetuosas frases. Letra que muchas veces avergüenza a nuestro respeto y amor a los símbolos patrios.



A la escarapela le adhieren cintas verdes (color que simboliza la negación a la vida). Se agrava cuando ya estamos escuchando que ahora no se prometerá nuestro compromiso ante la Bandera, por parte de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Lo quieren prohibir.



La celeste y blanca está entrando en crisis, cada día se desmerece y pisotea, con ideologías que no son de raíces nacionales que no hacen a nuestro sentir y nuestra historia. Juramos defender y dar la vida por nuestra bandera, hemos aprendido que nuestros símbolos patrios son nuestros, se respetan y no se cambian nunca y son eternos.



Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908