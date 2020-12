Señor director:



Me dirijo a este medio para evidenciar que el personal de Aduana de Correo Central no atiende al público desde hace varias semanas, en virtud de tener retenido un regalo que debía llegar a domicilio, para cuyo servicio se abonó el canon correspondiente. Atento a correspondencia recibida de constancia de dicho pago, que el trámite estaba de acuerdo a las reglas, teóricamente debía recibir el paquete en domicilio, pero dicho servicio estaba suspendido por "pandemia'', por lo que debía dirigirme a la aduana ubicada en calle José Ignacio de la Roza 223, de lunes a viernes de 8 a 12 para verificar si se había levantado la restricción. Es dado que el paquete ya estaba en su destino. Al concurrir en varias oportunidades constaté que no había personal alguno y averiguando en los depósitos de calle Mitre, me informaron que no se entregarían salvo que fueran medicamentos, y que aquellos no comprendidos en este rubro, no se devolverían a los lugar de origen. El paquete (identificado como chocolates barras) salió de Suiza el 11 de noviembre, debiendo llegar en dos semanas a San Juan. Lo extraño es que, los que se enviaron a la provincia de Mendoza en la misma fecha (en pandemia como San Juan) llegaron a las dos semanas, mientras que los enviados a San Juan todavía y hasta la fecha no se pudieron rescatar. Este regalo que debía recibir no es trascendente, pero las personas que compraron en el exterior otro tipo de insumos están pasando por la misma situación. Me pregunto: ¿Cuál es el verdadero motivo que nadie pueda cumplir con lo pactado por el correo y que no haya nadie que atienda ni teléfono, ni personal de aduana?

Elina Lucero

DNI 6.051.752